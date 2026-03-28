На юге Ливана ранены девять военнослужащих ЦАХАЛа

В пятницу, 27 марта, осколками противотанковой ракеты на юге Ливана.были ранены двое офицеров ЦАХАЛа, один из них получил тяжелое ранение, другой – ранение средней тяжести.

В другом инциденте, в ночь на субботу, на юге Ливана был тяжело ранен офицер. Еще шесть бойцов получили ранения средней тяжести в результате ракетного обстрела сил ЦАХАЛа.

Военнослужащие были эвакуированы для получения медицинской помощи в больницы, их семьи оповещены о происшедшем.