28 марта 2026
последняя новость: 16:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы", долгие годы работавшего журналистом "Аль-Манар"

Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Хизбалла
время публикации: 28 марта 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 14:59
Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал Али Хасана Шуэйба, боевика разведподразделения "Радуана", входящего в состав террористической организации "Хизбалла".

Шуэйб состоял в рядах "Хизбаллы", долгие годы являясь журналистом "Аль-Манар". При этом он последовательно работал над раскрытием местоположения сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане и на границе, поддерживал постоянную связь с другими боевиками как подразделения "Радуан", так и "Хизбаллы" в целом.

Кроме того, Шуэйб занимался подстрекательством против сил ЦАХАЛа и Израиля, распространяя пропагандистские материалы "Хизбаллы".

Даже в ходе операции "Рычание льва" он продолжал свою деятельность и сообщал о местонахождении сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане.

