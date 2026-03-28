ЦАХАЛ ликвидировал боевика "Хизбаллы", долгие годы работавшего журналистом "Аль-Манар"
время публикации: 28 марта 2026 г., 14:59 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 14:59
Некоторое время назад ЦАХАЛ атаковал и ликвидировал Али Хасана Шуэйба, боевика разведподразделения "Радуана", входящего в состав террористической организации "Хизбалла".
Шуэйб состоял в рядах "Хизбаллы", долгие годы являясь журналистом "Аль-Манар". При этом он последовательно работал над раскрытием местоположения сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане и на границе, поддерживал постоянную связь с другими боевиками как подразделения "Радуан", так и "Хизбаллы" в целом.
Кроме того, Шуэйб занимался подстрекательством против сил ЦАХАЛа и Израиля, распространяя пропагандистские материалы "Хизбаллы".
Даже в ходе операции "Рычание льва" он продолжал свою деятельность и сообщал о местонахождении сил ЦАХАЛа, действующих в южном Ливане.