Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в субботу, 28 марта, температура повысится и будет днем близкой к среднесезонной. Малооблачно, без осадков.

В Иерусалиме – 7-18 градусов, в Тель-Авиве – 11-22, в Хайфе – 13-20, в Эйлате – 14-23, в Беэр-Шеве – 8-22, на побережье Мертвого моря – 15-24, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-23, в Ариэле – 9-19, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 11-20, на Голанских высотах – 10-19.

Температура воды на Средиземном море 18-19 градусов, высота волн 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – юго-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива –южный (до 15 км/ч).

В воскресенье похолодает, возобновятся дожди. В течение недели, до четверга включительно, ожидается дождливая погода. В пятницу – тепло и солнечно.