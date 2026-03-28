Разрешено к публикации имя погибшего в результате ракетного обстрела из Ирана в Тель-Авиве. Это – 52-летний Вячеслав Видмант, житель Ашдода.

Видмант работал в охранной фирме, нанятой мэрией для охраны пустовавших во время войны зданий. Он закончил свою смену в 22:00, но все еще находился на месте во время обстрела.

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргроф заявил, находясь на месте происшествия: "Погибший работал здесь, в этом районе. Он не зашел в защищенное пространство. Я напоминаю всем: необходимо следовать указаниям Командования тылом и укрываться в убежищах".