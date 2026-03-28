x
28 марта 2026
|
последняя новость: 17:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 марта 2026
|
28 марта 2026
|
последняя новость: 17:37
28 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разрешено к публикации имя погибшего в результате ракетного обстрела из Ирана в Тель-Авиве

Война с Ираном
Погибшие
время публикации: 28 марта 2026 г., 16:18 | последнее обновление: 28 марта 2026 г., 16:44
Пресс-служба МАДА

Разрешено к публикации имя погибшего в результате ракетного обстрела из Ирана в Тель-Авиве. Это – 52-летний Вячеслав Видмант, житель Ашдода.

Видмант работал в охранной фирме, нанятой мэрией для охраны пустовавших во время войны зданий. Он закончил свою смену в 22:00, но все еще находился на месте во время обстрела.

Глава полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргроф заявил, находясь на месте происшествия: "Погибший работал здесь, в этом районе. Он не зашел в защищенное пространство. Я напоминаю всем: необходимо следовать указаниям Командования тылом и укрываться в убежищах".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 марта 2026

29-й день войны "Рычание льва": погибший в Тель-Авиве в результате иранского обстрела