Хуситы атаковали Израиль, но пока "не обновили" свое заявление о вступлении в войну

В субботу, 28 марта, в 06:54, тревога прозвучала в населенных пунктах Негева и Аравы. Был зафиксирован пуск ракеты из Йемена. Это первое нападение поддерживаемых Ираном хуситов на Израиль в ходе нынешней войны.

Отметим, что впервые о присоединении к военным действиям хуситы объявили еще 28 февраля – в день начала войны. Однако до сегодняшнего дня не предпринимали никаких действий.

8 марта "Ансар Аллах" выступила с заявлением, в котором приветствовала избрание Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана В нем решение Ассамбели экспертов называлось "новой победой Исламской революции и оглушительным ударом по врагам Ирана".

Хуситы впервые начали атаковать Израиль и морское судоходство в ноябре 2023 года, через месяц после резни, устроенной ХАМАСом 7 октября.

Поддерживаемая Ираном группировка запустила десятки ракет и беспилотников по Израилю во время конфликта в Газе, что спровоцировало ответные удары.

С момента заключения соглашения о прекращении огня с ХАМАСом в октябре 2025 года группировка воздерживалась от огня по Израилю.