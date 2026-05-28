Подано обвинение против жителя Петах-Тиквы, насиловавшего свою маленькую дочь

Прокуратура штата подала в Центральный окружной суд обвинительное заключение против жителя Петах-Тиквы, обвиняемого в совершении тяжких сексуальных преступлений в отношении своей пятилетней дочери.

Согласно обвинительному заключению, отец насиловал дочь и совершал над ней непристойные действия в течение более года, документируя свои действия на камеру смартфона. После съемки он отправлял некоторые записи другому человеку в Telegram и обсуждал с другими сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Этот мужчина обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней, которая была беззащитна перед ним и являлась зависимой от него как член семьи, в использовании тела несовершеннолетней для создания непристойных изображение, а также в хранении и распространении непристойных материалов с изображением несовершеннолетней.