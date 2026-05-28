Новостная "Эмми" досталась репортажам из Газы в семи категориях

В США вручена премия "Эмми" за новостные выпуски и документальные проекты. В этом году главной темой премии стал палестино-израильский конфликт – репортажи и материалы о нем получили награды в семи категориях. Награды получили CNN, NBC News, CBS News, The Guardian и Al Jazeera.

В категории "Выдающийся специальный новостной репортаж" победил проект The Children of Gaza, созданный ABC News Live и ABC News Studios.

The Guardian победил в категории "Выдающееся продолжительное освещение событий: длинный формат" за проект Along the Green Line, посвящённый жизни израильтян и палестинцев вдоль линии перемирия 1949 года.

CBS News получил Emmy в категории "Выдающийся репортаж о срочных новостях: короткий формат" благодаря материалу The War in Gaza программы 60 Minutes. CNN победил в категории "Выдающееся интервью: короткий формат" за интервью Джереми Даймонда с представителем ХАМАС о страданиях мирных жителей в Газе.

Проект Fault Lines – Kids Under Fire – получил сразу две награды: в категориях "Выдающееся освещение войны или вооруженного конфликта" и "Выдающийся текст новостного материала".

Еще одну награду получил новостной канал NBC News за проект Filmed in Gaza в категории "Выдающаяся видеожурналистика в новостях".

Абсолютным триумфатором премии стал телеканал ABC News – он получил награды в восьми категориях, включая самую престижную номинацию "Выдающаяся новостная программа в прямом эфире" (ABC World News Tonight with David Muir). Телеканал National Geographic забрал семь наград, из которых четыре за проект Trafficked with Mariana van Zeller – многосерийный документальный фильм о черном рынке: от наркотиков до человеческих органов.