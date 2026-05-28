28 мая 2026
последняя новость: 14:24
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

В Москве прошли переговоры между Ираном и талибами, обсуждались Израиль и США

время публикации: 28 мая 2026 г., 13:23 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 13:38
AP Photo/Hassan Ammar

Заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багери Кани провел в Москве переговоры с министром обороны действующей в Афганистане администрации террористической группировки "Талибан" Мохаммадом Якубом Моджахедом.

Согласно сообщениям иранских СМИ Багери Кани заявил собеседнику, что Израиль и США – общий враг государств региона, и иностранное вмешательство – главная причина нестабильности. Мохаммад Якуб подчеркнул, что Афганистан никогда не для Ирана источником угрозы, и талибы подтвердили это во время американо-израильских ударов.

Днем ранее на проходящем в Подмосковье международном форуме по безопасности было подписано соглашение о российско-афганском военно-техническом сотрудничестве. Его содержание официально не раскрывается.

