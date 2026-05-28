x
28 мая 2026
|
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
28 мая 2026
|
28 мая 2026
|
последняя новость: 11:25
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух ключевых террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 28 мая 2026 г., 10:16 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 10:21
ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух ключевых террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ уведомил, что 26 мая в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, был ликвидирован Ихаб Харизам, возглавлявший в ХАМАСе ключевую инфраструктуру по переводу денежных средств.

По данным армейской пресс-службы, Харизам отвечал за управление переводами на миллионы долларов для военного крыла ХАМАСа и в последнее время нарушал соглашение о прекращении огня, способствуя подготовке терактов против израильских военных в секторе Газы и граждан Израиля.

В ЦАХАЛе заявили, что его ликвидация нанесла удар по попыткам ХАМАСа восстановить силы и нарастить военный потенциал.

В результате того же удара был ликвидирован Мухаммад аль-Хабаш, возглавлявший подразделение в производственном штабе ХАМАСа и участвовавший во время войны в производстве вооружений для этой организации.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2026

965-й день войны: удары в Ливане и Газе, операции в Иудее и Самарии