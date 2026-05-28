ЦАХАЛ заявил о ликвидации двух ключевых террористов ХАМАСа на юге Газы. Видео

ЦАХАЛ уведомил, что 26 мая в районе Хан-Юниса, на юге сектора Газы, был ликвидирован Ихаб Харизам, возглавлявший в ХАМАСе ключевую инфраструктуру по переводу денежных средств.

По данным армейской пресс-службы, Харизам отвечал за управление переводами на миллионы долларов для военного крыла ХАМАСа и в последнее время нарушал соглашение о прекращении огня, способствуя подготовке терактов против израильских военных в секторе Газы и граждан Израиля.

В ЦАХАЛе заявили, что его ликвидация нанесла удар по попыткам ХАМАСа восстановить силы и нарастить военный потенциал.

В результате того же удара был ликвидирован Мухаммад аль-Хабаш, возглавлявший подразделение в производственном штабе ХАМАСа и участвовавший во время войны в производстве вооружений для этой организации.