28 мая 2026
последняя новость: 11:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
28 мая 2026
28 мая 2026
последняя новость: 11:25
28 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Мир

Джилл Байден: "Я боялась, что во время дебатов с Трампом у Джо произошел инсульт"

Дональд Трамп
Джо Байден
время публикации: 28 мая 2026 г., 09:47 | последнее обновление: 28 мая 2026 г., 10:06
Джилл Байден: "Я думала, что во время дебатов с Трампом у Джо произошел инсульт"
AP Photo/Gerald Herbert

Бывшая первая леди США Джилл Байден, супруга Джо Байдена, дала интервью ведущей CBS News Рите Брейвер. Беседа, которая будет показана 31 мая, приурочена к выходу ее книги "Вид из Восточного крыла. Мемуары".

Она рассказала о провальных для Джо Байдена дебатах с Дональдом Трампом 27 июня 2024 года, после которых было принято решение о выходе из предвыборной гонки и выдвижении кандидатом от Демократической партии Камалы Харрис. Против борьбы за переизбрание была и первая леди.

В интервью она рассказала, что дебаты ее напугали. "Я никогда не видела Джо таким – ни до, ни после. Никогда. Я до сих пор не знаю, что произошло. Смотрела и думала: "Господи, у него инсульт". Это испугало меня до смерти", – признается Джилл Байден.

В ходе дебатов Байден говорил слабым голосом, не всегда доводя предложения до конца и теряя нить мыслей. Не меньше беспокойства сторонникам Демократической партии причинила и его мимика: в паузах Байден нередко застывал с приоткрытым ртом и безучастным выражением лица.

