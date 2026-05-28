Джилл Байден: "Я боялась, что во время дебатов с Трампом у Джо произошел инсульт"

Бывшая первая леди США Джилл Байден, супруга Джо Байдена, дала интервью ведущей CBS News Рите Брейвер. Беседа, которая будет показана 31 мая, приурочена к выходу ее книги "Вид из Восточного крыла. Мемуары".

Она рассказала о провальных для Джо Байдена дебатах с Дональдом Трампом 27 июня 2024 года, после которых было принято решение о выходе из предвыборной гонки и выдвижении кандидатом от Демократической партии Камалы Харрис. Против борьбы за переизбрание была и первая леди.

В интервью она рассказала, что дебаты ее напугали. "Я никогда не видела Джо таким – ни до, ни после. Никогда. Я до сих пор не знаю, что произошло. Смотрела и думала: "Господи, у него инсульт". Это испугало меня до смерти", – признается Джилл Байден.

В ходе дебатов Байден говорил слабым голосом, не всегда доводя предложения до конца и теряя нить мыслей. Не меньше беспокойства сторонникам Демократической партии причинила и его мимика: в паузах Байден нередко застывал с приоткрытым ртом и безучастным выражением лица.