"Дело Гофмана": Баарав-Миара продолжает возражать против назначения

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара направила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) свое заключение, в котором потребовала отменить назначение генерал-майора Романа Гофмана на должность главы "Мосада".

Рекомендация представлена несмотря на повторное решение консультационной комиссии по назначениям высокопоставленных чиновников, согласно которому в поведении Гофмана не обнаружено нормативных нарушений, оправдывающих отмену назначения.

"Материалы дела в целом подтверждают нормативные выводы, сделанные главой комиссии, судьей Ашером Грунисом, согласно которым были совершены недопустимые действия, которые подпадают под определение "утраты чистоты норм"", – считает Баарав-Миара.

По ее мнению, "остальные члены комиссии приняли решение утвердить назначение во что бы то ни стало; как следствие, они проигнорировали информацию и данные, которые противоречили их подходу".

Баарав-Миара написала также, что "некоторые члены комиссии задавали наводящие вопросы и даже подталкивали свидетелей к ответам, которые были необходимы для усиления нужной им версии; дело доходило до того, что свидетелям вкладывали слова в рот".

В свою очередь, представители Романа Гофмана также направили заключение в БАГАЦ. "Вопросительный знак, который был перед судьями, превратился в явный восклицательный, снимающий всяческие вопросы о нормативном соответствии ответчика его новой должности", – говорится в ответе. "Нет никаких оснований для столь радикального вмешательства суда, а значит необходимо отклонить апелляцию полностью и потребовать от истцов оплатить издержки", – говорится в заключении адвокатов Гофмана.