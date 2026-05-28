Минюст Израиля предупреждает: публикация ИИ-изображений может стать причиной судебных исков

Аппарат юридического советника правительства готовит прецедентное заключение для государственных служащих относительно публикации изображений, видеороликов и иных материалов, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта.

В опубликованном черновике минюст предупреждает, что такая публикация может квалифицироваться как нарушение авторских прав, особенно если результаты схожи с охраняемыми произведениями, на которых обучались модели.

Хотя заключение предназначено для государственных органов, его правовые выводы актуальны для всех пользователей ИИ-платформ.

"Когда речь идет о результатах, созданных на основе самостоятельной инструкции для ИИ, существует риск, что они окажутся схожи с охраняемыми авторским правом произведениями третьих лиц, в особенности с теми, на которых обучалась система, что может квалифицироваться как нарушение авторских прав", – указывается в заключении, подготовленном Айелет Фельдман, Говардом Полинером и Одаей Гахали-Шварц из гражданского отдела аппарата юридического советника.

Публикация таких материалов без согласия правообладателя является нарушением закона об авторском праве и может повлечь гражданский иск и выплату компенсации в размере десятков тысяч шекелей.

Рекомендации минюста

Отдавайте предпочтение ИИ-платформам, обученным на общедоступных произведениях или произведениях по лицензии, либо платформам, гарантирующим безопасное использование результатов.

Включайте в задание для ИИ инструкцию, исключающую генерацию результата, нарушающего авторские права или схожего с охраняемым произведением.

Проверяйте результат перед публикацией. Он не должен быть схож с охраняемым произведением. Рекомендуется спросить чат-бот об источниках вдохновения и проверить сходство с помощью поиска в сети или специализированных инструментов.

Фиксируйте соображения, принятые во внимание при использовании произведения, включая промпт.

Обеспечьте возможность обращения для правообладателей контента для его удаления и оперативного рассмотрения обращений.