Активистка из Ор-Акивы вновь задержана по подозрению в подстрекательстве
время публикации: 28 ноября 2025 г., 18:56 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 19:13
Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании жительницы Ор-Акивы, активистки протестного движения Йоланды Яавор, по подозрению в подстрекательстве.
Яавор опубликовала в сети Facebook пост, в котором, согласно подозрению, призывала к бунту. Она также использовала хэштеги: "Нетаниягу — предатель", "Диктатуру не свергают на выборах" и "Мы идем за тобой".
Полиция сообщила, что будет добиваться продления срока ее содеожания под стражей. Яавор уже была задержана и освобождена ранее.