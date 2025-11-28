Активистка из Ор-Акивы вновь задержана по подозрению в подстрекательстве

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании жительницы Ор-Акивы, активистки протестного движения Йоланды Яавор, по подозрению в подстрекательстве.

Яавор опубликовала в сети Facebook пост, в котором, согласно подозрению, призывала к бунту. Она также использовала хэштеги: "Нетаниягу — предатель", "Диктатуру не свергают на выборах" и "Мы идем за тобой".

Полиция сообщила, что будет добиваться продления срока ее содеожания под стражей. Яавор уже была задержана и освобождена ранее.