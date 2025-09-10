x
10 сентября 2025
Израиль

Жительница Ор-Акивы задержана по подозрению в подстрекательстве против известного политика

Акции протеста
время публикации: 10 сентября 2025 г., 23:46 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 23:50
Жительница Ор-Акивы задержана по подозрению в подстрекательстве против известного политика
Avshalom Sassoni/Flash90

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о задержании жительницы Ор-Акивы по подозрению в подстрекательстве против известного политика. Расследование было начато вечером 10 сентября после получения жалобы на публикации в социальных сетях, носящих подстрекательский характер.

Полиция сообщает, что после получения всех необходимых разрешений на проведение расследования, подозреваемая была задержана. По завершении ее допроса будет принято решение, будет ли полиция обращаться в суд за продлением срока ее содержания под стражей в интересах следствия.

По информации сайта "Исраэль а-Йом", задержара доктор Йоланда Яавор, одна из активисток протестного движения. Она была задержана после того, как в ответ на пост о поджоге мусорных баков в Иерусалиме написала, что то же самое следовало бы сделать с Нетаниягу.

Израиль
