x
28 ноября 2025
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
28 ноября 2025
|
28 ноября 2025
|
последняя новость: 21:58
28 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду оружия из Иордании

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иордания
Контрабанда
время публикации: 28 ноября 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 21:58

В ходе плановой операции в пятницу, 28 ноября, бойцы батальона "Арайот а-Ярден" совместно с сотрудниками приграничного подразделения полиции Израиля предотвратили попытку контрабанды оружия в районе действия бригады "Бекаа и Амаким" на границе с Иорданией.

В рамках операции силы ЦАХАЛа задержали подозреваемого в контрабанде.

Задержанный и оружие были переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам служб безопасности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook