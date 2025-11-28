ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду оружия из Иордании

В ходе плановой операции в пятницу, 28 ноября, бойцы батальона "Арайот а-Ярден" совместно с сотрудниками приграничного подразделения полиции Израиля предотвратили попытку контрабанды оружия в районе действия бригады "Бекаа и Амаким" на границе с Иорданией.

В рамках операции силы ЦАХАЛа задержали подозреваемого в контрабанде.

Задержанный и оружие были переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам служб безопасности.