ЦАХАЛ и полиция предотвратили контрабанду оружия из Иордании
время публикации: 28 ноября 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 21:58
В ходе плановой операции в пятницу, 28 ноября, бойцы батальона "Арайот а-Ярден" совместно с сотрудниками приграничного подразделения полиции Израиля предотвратили попытку контрабанды оружия в районе действия бригады "Бекаа и Амаким" на границе с Иорданией.
В рамках операции силы ЦАХАЛа задержали подозреваемого в контрабанде.
Задержанный и оружие были переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам служб безопасности.