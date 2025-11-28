Завершено расследование в отношении бойцов ЯМАС, причастных к инциденту в Дженине

Завершено расследование в отношении бойцов спецподразделения ЯМАС, причастных к инциденту в Дженине, в ходе которого были застрелены двое подозреваемых в террористической деятельности. Бойцы были освобождены на ограничительных условиях, им запрещено контактировать с другими участниками инцидента.

Шарон Нахари, адвокат, представляющий их интересы, заявил: "Решение об их освобождении является правильным и логичным. Их версия о том, что их жизни угрожала реальная опасность, и огонь велся исключительно с целью нейтрализации подозреваемых, а не с намерением убить, – была признана достоверной и последовательной".

Ранее министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, прибыв на базу ЯМАС, заявил: "Необходимо положить конец этой извращенной процедуре, когда нашего бойца, который стреляет в террориста, сразу ведут на допрос".

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщала, что в ходе операции сил пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля в Дженине, в зоне ответственности бригады "Менаше", проводилось задержание разыскиваемых за террористическую деятельность.

Разыскиваемые принадлежали к действующей в Дженине террористической ячейки, они подозревались в применении против солдат взрывных устройств и обстрелах.

Израильские силы блокировали здание, в котором находились подозреваемые, и в течение нескольких часов требовали от террористов выйти. После применения тяжелой инженерной техники двое разыскиваемых покинули здание.

После того, как они вышли, по ним был произведен огонь.