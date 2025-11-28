Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в пятницу, 28 ноября, температура будет выше среднесезонной. Переменная облачность. Без осадков. Сильный восточный ветер в горных районах. Туман на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева.

В Иерусалиме – 15-23 градусов, в Тель-Авиве – 14-25, в Хайфе – 18-27, в Эйлате – 18-29, в Беэр-Шеве – 13-28, на побережье Мертвого моря – 20-28, в Ашкелоне и Ашдоде – 14-24, в Ариэле – 16-26, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 17-27, на Голанских высотах – 16-25.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 24 градуса, высота волн – 30-90 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть восточный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – восточный (до 30 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 10 км/ч).

В субботу температура существенно не изменится, облачно. В воскресенье местами дожди. В понедельник будет солнечно, дожди прекратятся.