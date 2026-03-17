Иран официально подтвердил ликвидацию Лариджани

Официальный Тегеран поздно вечером 17 марта подтвердил, что в Тегеране был ликвидирован секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Ранее о его ликвидации заявляло руководство Израиля и ЦАХАЛа.

Совет национальной безопасности Ирана объявил, что Лариджани "принял мученическую смерть". Подтверждено также, что был убит Мортеза Лариджани – сын Али, занимавший пост его специального помощника.

Также в результате удара, приведшего к ликвидации Али Лариджани, был убит его заместитель, Али Батени. Кроме того, был уничтожен Касем Корейши – заместитель главы военизированного формирования "Басидж".

Отметим, что в заявлении Высшего совета национальной безопасности Ирана не указано прямо, что Али Лариджани был уничтожен в результате израильского удара.

При этом агентство Fars, ассоциированное с "Корпусом стражей исламской революции", передает: "Лариджани погиб, попав под удар истребителей США и Израиля в квартире своей дочери в районе Пардис вместе с сыном, одним из заместителей и несколькими телохранителями".

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщала: минувшей ночью, 17 марта 2026 года, ВВС ЦАХАЛа нанесли точечный удар в самом центре Тегерана, используя разведывательную информацию АМАНа и уникальную оперативную возможность, – и ликвидировали Али Лариджани, который фактически исполнял функции лидера террористического режима Ирана.

"На протяжении многих лет Лариджани считался одним из самых высокопоставленных и наиболее опытных руководителей в верхушке террористического режима Ирана и был близок к лидеру режима Али Хаменеи. После ликвидации Хаменеи Лариджани закрепил свой статус фактического лидера террористического режима Ирана и возглавил войну против Государства Израиль и стран региона. В рамках своей должности Лариджани, находясь в защищенном комплексе недалеко от Тегерана, руководил политико-военной координацией террористического режима Ирана и занимался управлением международной деятельностью. Во время последней волны протестов против режима в Иране Лариджани руководил мерами принуждения и насильственного подавления, а также лично контролировал расправу над иранскими демонстрантами. Ликвидация Лариджани дополняет ликвидацию десятков командиров и руководителей террористического режима Ирана, уничтоженных ЦАХАЛом в ходе операции "Рычание льва", и представляет собой еще один удар по способности иранского руководства управлять и координировать свою деятельность против Государства Израиль", – отмечалось в заявлении ЦАХАЛа.

Министр обороны Исраэль Кац получил утром доклад главы Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира о том, что в Тегеране были ликвидированы командующий "Басидж" Галамреза Сулеймани и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Глава правительства Биньямин Нетаниягу и я поручили ЦАХАЛу продолжать охоту на руководство террористического и репрессивного режима в Иране и снова и снова отсекать голову спрута, не давая ей вырасти", – заявил Исраэль Кац в ходе видеообращения, опубликованного утром министерством обороны. "Президент США Трамп говорил о том, что состав иранского руководства очень быстро меняется. Когда в Вашингтоне наступит утро, мы сообщим ему, что "текучка кадров" в руководстве Ирана продолжается и даже усиливается после ликвидации двух самых высокопоставленных фигур из числа тех, кто еще оставался", – продолжил Исраэль Кац. "Только что начальник Генштаба сообщил мне, что секретарь Высшего совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" – главного репрессивного органа Ирана – Сулеймани, были ликвидированы этой ночью и присоединились к главе программы уничтожения Хаменеи и всем ликвидированным представителям оси зла в глубинах ада", – заявил министр обороны. Кац напомнил, что ЦАХАЛ продолжает крайне мощно действовать по всей территории Ирана, нанося удары по объектам режима, подавляя способность запуска ракет и разрушая ключевую стратегическую инфраструктуру во всех сферах, отбрасывая Иран на десятки лет назад. "Программа уничтожения уничтожается, а ее лидеры и ее возможности ликвидируются", – подчеркнул министр обороны. Он выразил благодарность летчикам ВВС и наземным экипажам, всем разведывательным управлениям и сотрудникам разведки, которые действуют с мужеством, решимостью и огромным мастерством, вместе с нашими американскими партнерами, в осуществлении этой атаки, которая войдет в летопись истории войн и современных воздушных ударов как беспрецедентное достижение.

В минувшую пятницу, 13 марта, Али Лариджани принимал участие в массовом шествии в Тегеране, где он шел в окружении толпы в честь празднования Дня Аль-Кудс.