Внимание, розыск: пропал 13-летний Нахман Шама из Бней-Брака

Полиция Израиля просит помощи общественности в поисках пропавшего Нахмана Шама, 13 лет, проживающего на улица Хазон Иш в Бней-Браке.

Мальчик вышел из дома в пятницу, 28 ноября, во второй половине дня, и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Был одет в черный костюм и черную шляпу.

Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 100.