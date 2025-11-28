Внимание, розыск: пропал 13-летний Нахман Шама из Бней-Брака
время публикации: 28 ноября 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 22:26
Полиция Израиля просит помощи общественности в поисках пропавшего Нахмана Шама, 13 лет, проживающего на улица Хазон Иш в Бней-Браке.
Мальчик вышел из дома в пятницу, 28 ноября, во второй половине дня, и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Был одет в черный костюм и черную шляпу.
Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 100.