Операция "Пять камней" в Самарии, около 40 террористов были арестованы

Около 40 террористов были арестованы и десятки единиц оружия изъяты в ходе операции "Пять камней", проведенной бойцами бригад "Менаше", "Шомрон" и "Коммандо", а также силами пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудниками ШАБАКа. на севере Самарии.

В рамках операции были осмотрены сотни строений, конфискованы десятки килограммов веществ, приготовленных для производства взрывных устройств, уничтожена оперативная квартира в районе Таммун и изъяты десятки тысяч шекелей, предназначенных для финансирования террора.