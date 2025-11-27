x
27 ноября 2025
|
последняя новость: 14:08
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 ноября 2025
|
27 ноября 2025
|
последняя новость: 14:08
27 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Операция "Пять камней" в Самарии, допрошены десятки подозреваемых

Иудея и Самария
ШАБАК
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 27 ноября 2025 г., 14:08 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 14:11
Операция "Пять камней" в Самарии, допрошены десятки подозреваемых
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает широкомасштабную операцию "Пять камней" на севере Самарии. В операции участвуют бригады "Менаше", "Шомрон" и "Коммандо", а также силы бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа.

По данным ЦАХАЛа, только за первые сутки операции военные проверили более 220 объектов, допросили на местности десятки подозреваемых и задержали несколько разыскиваемых по подозрению в терроре. Были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, уничтожены укрытия боевиков. Кроме того, конфискованы десятки тысяч шекелей, которые, по данным ШАБАКа, были предназначены для финансирования террористической деятельности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 ноября 2025

783-й день войны: действия в Газе, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 ноября 2025

"Пять камней": ЦАХАЛ проводит операцию на севере Самарии с участием ВВС