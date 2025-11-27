Операция "Пять камней" в Самарии, допрошены десятки подозреваемых

ЦАХАЛ продолжает широкомасштабную операцию "Пять камней" на севере Самарии. В операции участвуют бригады "Менаше", "Шомрон" и "Коммандо", а также силы бойцы пограничной полиции (МАГАВ) и сотрудники ШАБАКа.

По данным ЦАХАЛа, только за первые сутки операции военные проверили более 220 объектов, допросили на местности десятки подозреваемых и задержали несколько разыскиваемых по подозрению в терроре. Были обнаружены и изъяты оружие и боеприпасы, уничтожены укрытия боевиков. Кроме того, конфискованы десятки тысяч шекелей, которые, по данным ШАБАКа, были предназначены для финансирования террористической деятельности.