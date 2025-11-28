Опрос "Mаарива": "Милуимниким" Йоаза Хенделя преодолевают электоральный барьер

Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией "Лазар Михкарим" по заказу газеты "Mаарив", если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия "Ликуд" набрала бы 25 мандатов.

Партия "Беннет 2026" набирает 22 мандата, "Демократим" – 10 мандатов, "Еш Атид" и НДИ – по 9 мандатов, "Яшар", ШАС и "Оцма Йегудит" – по 8 мандатов, "Яадут а-Тора" – 7 мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ – по 5 мандатов.

Партия "Милуимниким" Йоаза Хенделя впервые преодолевает электоральный барьер и набирает 4 мандата.

"Кахоль-Лаван", "Ционут Датит" и БАЛАД по-прежнему не проходят электоральный барьер.