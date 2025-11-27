ЦАХАЛ расследует инцидент в Дженине: по вышедшим сдаваться террористам открыли огонь

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе операции сил пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля в Дженине, в зоне ответственности бригады "Менаше", проводилось задержание разыскиваемых за террористическую деятельность.

Разыскиваемые принадлежали к действующей в Дженине террористической ячейки, они подозревались в применении против солдат взрывных устройств и обстрелах.

Израильские силы блокировали здание, в котором находились подозреваемые, и в течение нескольких часов требовали от террористов выйти. После применения тяжелой инженерной техники двое разыскиваемых покинули здание.

После того, как они вышли, по ним был произведен огонь. Инцидент расследуется.