Израиль

ЦАХАЛ расследует инцидент в Дженине: по вышедшим сдаваться террористам открыли огонь

Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
время публикации: 27 ноября 2025 г., 19:28 | последнее обновление: 27 ноября 2025 г., 19:33
ЦАХАЛ расследует инцидент в Дженине: по вышедшим сдаваться террористам открыли огонь
AP Photo/Leo Correa

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что в ходе операции сил пограничной полиции МАГАВ и Армии обороны Израиля в Дженине, в зоне ответственности бригады "Менаше", проводилось задержание разыскиваемых за террористическую деятельность.

Разыскиваемые принадлежали к действующей в Дженине террористической ячейки, они подозревались в применении против солдат взрывных устройств и обстрелах.

Израильские силы блокировали здание, в котором находились подозреваемые, и в течение нескольких часов требовали от террористов выйти. После применения тяжелой инженерной техники двое разыскиваемых покинули здание.

После того, как они вышли, по ним был произведен огонь. Инцидент расследуется.

