В Нетании задержаны двое подростков после нападения с ножом на водителя автобуса
время публикации: 28 октября 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 21:41
Полиция задержала двух 15-летних жителей Нетании по подозрению в нападении и нанесении ножевого ранения 70-летнему водителю автобуса. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.
Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что водитель автобуса в состоянии средней тяжести доставлен в больницу "Ланиадо".
Полиция подчеркивает, что расследование продолжается.
