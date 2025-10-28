x
Израиль

В Нетании задержаны двое подростков после нападения с ножом на водителя автобуса

Криминал
время публикации: 28 октября 2025 г., 21:36 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 21:41
В Нетании задержаны двое подростков после нападения с ножом на водителя автобуса
Пресс-служба МАДА

Полиция задержала двух 15-летних жителей Нетании по подозрению в нападении и нанесении ножевого ранения 70-летнему водителю автобуса. Полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока содержания подозреваемых под стражей.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что водитель автобуса в состоянии средней тяжести доставлен в больницу "Ланиадо".

Полиция подчеркивает, что расследование продолжается.

Израиль
