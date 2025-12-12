x
12 декабря 2025
Ближний Восток

В Катаре пройдет конференция, посвященная международным стабилизационным силам в Газе

Газа
Катар
время публикации: 12 декабря 2025 г., 22:17 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 22:37
В Катаре пройдет конференция, посвященная международным стабилизационным силам в Газе
AP Photo/Alex Brandon

CENTCOM (Центральное командование армии США) проведет 16 декабря в Дохе конференцию, которая будет посвящена международным стабилизационным силам, которые будут действовать в секторе Газы.

Об этом сообщили агентству Reuters два американских правительственных чиновника, отметив, что, как ожидается, более 25 стран направят своих представителей на эту конференцию.

Международные стабилизационные силы могут быть размещены в секторе Газы уже в следующем месяце, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. При этом остается неясным, как и когда будут разоружены боевики ХАМАСа.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что стабилизационные силы не будут воевать с ХАМАСом. Они сообщили также, что многие страны выразили заинтересованность в этом проекте, и американские чиновники в настоящее время детализируют его, уточняя численность, состав, размещение, обучение и правила функционирования этих сил.

Ближний Восток
