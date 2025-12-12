x
Международные стабилизационные силы могут быть размещены в секторе Газы уже в январе

время публикации: 12 декабря 2025 г., 20:52

Международные стабилизационные силы могут быть размещены в секторе Газы уже в следующем месяце, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. При этом остается неясным, как и когда будут разоружены боевики ХАМАСа.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, заявили, что стабилизационные силы не будут воевать с ХАМАСом. Они сообщили также, что многие страны выразили заинтересованность в этом проекте, и американские чиновники в настоящее время детализируют его, уточняя численность, состав, размещение, обучение и правила функционирования этих сил.

В частности, Индонезия заявила, что готова развернуть до 20000 военнослужащих для выполнения задач, связанных со здравоохранением и строительством в Газе.

Развертывание стабилизационных сил является ключевой частью следующего этапа мирного плана президента США Дональда Трампа.

