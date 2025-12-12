Евролига. Тель-авивский "Апоэль" победил в Болонье
время публикации: 12 декабря 2025 г., 23:32 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 23:32
В матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил в гостях "Виртус" 79:74.
"Красные" одержали 11-ю победу и остались единоличными лидерами.
Первые три четверти выиграла команда из Болоньи (хозяева площадки). После 10 минут 24:21, 20 - 42:36, 30 - 57:50.
Отличную игру провели лидеры "Апоэля" Элайджа Брайант (22 + 6 подборов) и Дэниэл Отуру (21 + 10 подборов).
