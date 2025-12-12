x
12 декабря 2025
|
последняя новость: 23:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 декабря 2025
|
12 декабря 2025
|
последняя новость: 23:32
12 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Евролига. Тель-авивский "Апоэль" победил в Болонье

Баскетбол
время публикации: 12 декабря 2025 г., 23:32 | последнее обновление: 12 декабря 2025 г., 23:32
Евролига. Тель-авивский "Апоэль" победил в Болонье
AP Photo/Randall Benton

В матче пятнадцатого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский "Апоэль" победил в гостях "Виртус" 79:74.

"Красные" одержали 11-ю победу и остались единоличными лидерами.

Первые три четверти выиграла команда из Болоньи (хозяева площадки). После 10 минут 24:21, 20 - 42:36, 30 - 57:50.

Отличную игру провели лидеры "Апоэля" Элайджа Брайант (22 + 6 подборов) и Дэниэл Отуру (21 + 10 подборов).

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 декабря 2025

Евролига. Перед матчем "Апоэля" в Болонье прошла антиизраильская демонстрация
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 декабря 2025

Баскетбол. Евролига вернулась в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 декабря 2025

НБА. Дени Авдия набрал 16 очков. "Нью-Орлеан" разгромил "Портленд"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 декабря 2025

"Реал" победил "Басконию". Результаты матчей Евролиги