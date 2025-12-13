x
13 декабря 2025
13 декабря 2025
Пресса

WSJ: спецпосланник США Виткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине

СМИ
Дональд Трамп
Война в Украине
Владимир Зеленский
Война в России
время публикации: 13 декабря 2025 г., 05:44 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 05:50
WSJ: спецпосланник США Виткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в Берлине
AP Photo/Mark Schiefelbein

Специальный посланник президента США Стив Виткофф в ближайшие выходные прибудет в Берлин для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

По сведениям издания, к переговорам присоединятся президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Киир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.

WSJ отмечает, что решение направить в Берлин именно Виткоффа, который возглавляет усилия США по продвижению мирного плана и ведет контакты как с Киевом, так и с Москвой, призвано подчеркнуть стремление администрации Дональда Трампа сузить остающиеся разногласия между Вашингтоном и Киевом по условиям потенциальной сделки. Ключевые споры касаются, в частности, предложений о территориальных уступках России и ограничении украинских вооруженных сил, которые в Киеве и европейских столицах рассматривают как чрезмерно выгодные Москве.

По информации WSJ, Виткофф в в14 и 15 декабря проведет отдельные консультации с лидерами Франции, Великобритании и Германии, а также примет участие в более широких обсуждениях с участием руководства ЕС и NATO.

Ранее Белый дом дал понять, что президент США Дональд Трамп лично присоединится к переговорам лишь в том случае, если увидит реальный шанс на продвижение к соглашению о прекращении войны до конца года.

Пресса
