WSJ: США перехватили в Индийском океане судно с военным грузом из Китая в Иран

Военнослужащие специальных подразделений США в прошлом месяце захватили в Индийском океане судно, вышедшее из Китая и направлявшееся в Иран с военным оборудованием на борту, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Согласно публикации WSJ, корабль был остановлен и досмотрен в международных водах в нескольких сотнях километров к югу от Шри-Ланки, после чего подозрительный груз изъяли и уничтожили, а судну позволили продолжить путь.

По сведениям источников газеты, речь шла о компонентах, "значимых для военных структур" или двойного назначения, которые могли быть использованы в иранских программах вооружений, прежде всего ракетных. Американская разведка отслеживала маршрут контейнеров еще до выхода судна из порта в Китае – предполагалось, что конечными получателями станут иранские фирмы, связанные с оборонным комплексом Ирана.

Как отмечает WSJ, операция стала частью более широкой кампании Пентагона по срыву попыток Тегерана восстановить свой военный потенциал после ударов США и Израиля по ядерной и ракетной инфраструктуре Ирана в июне. Это первый за последние годы известный случай, когда американские военные перехватили на море китайский груз, предназначенный для Ирана, что отражает растущую обеспокоенность Вашингтона оборонным сотрудничеством Пекина и Тегерана.