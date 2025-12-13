x
13 декабря 2025
|
последняя новость: 05:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 декабря 2025
|
13 декабря 2025
|
последняя новость: 05:51
13 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: США перехватили в Индийском океане судно с военным грузом из Китая в Иран

США
Иран
Вооружения
СМИ
Китай
время публикации: 13 декабря 2025 г., 04:01 | последнее обновление: 13 декабря 2025 г., 05:39
WSJ: США перехватили в Индийском океане судно с военным грузом из Китая в Иран
AP Photo/Rob Griffith

Военнослужащие специальных подразделений США в прошлом месяце захватили в Индийском океане судно, вышедшее из Китая и направлявшееся в Иран с военным оборудованием на борту, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Согласно публикации WSJ, корабль был остановлен и досмотрен в международных водах в нескольких сотнях километров к югу от Шри-Ланки, после чего подозрительный груз изъяли и уничтожили, а судну позволили продолжить путь.

По сведениям источников газеты, речь шла о компонентах, "значимых для военных структур" или двойного назначения, которые могли быть использованы в иранских программах вооружений, прежде всего ракетных. Американская разведка отслеживала маршрут контейнеров еще до выхода судна из порта в Китае – предполагалось, что конечными получателями станут иранские фирмы, связанные с оборонным комплексом Ирана.

Как отмечает WSJ, операция стала частью более широкой кампании Пентагона по срыву попыток Тегерана восстановить свой военный потенциал после ударов США и Израиля по ядерной и ракетной инфраструктуре Ирана в июне. Это первый за последние годы известный случай, когда американские военные перехватили на море китайский груз, предназначенный для Ирана, что отражает растущую обеспокоенность Вашингтона оборонным сотрудничеством Пекина и Тегерана.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 декабря 2025

Иран захватил танкер недалеко от Оманского залива
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 30 ноября 2025

КСИР захватил танкер в Ормузском проливе
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 ноября 2025

Иран освободил захваченный в Ормузском проливе танкер Talara
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 октября 2025

В Баб-эль-Мандебском проливе перехвачено иранское судно с оружием для хуситов