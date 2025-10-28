x
Израиль

Около Эйн-Хода идет операция по спасению мужчины

Полиция
время публикации: 28 октября 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 08:56
Около Эйн-Хода идет операция по спасению мужчины
Пресс-служба полиции Израиля

Утром 28 октября в районе деревни Эйн-Ход, к югу от Хайфы, проводится операция по спасению 24-летнего мужчины, упавшего с высоты около семи метров в глубокую яму в лесистой местности.

Задействован вертолет.

К операции привлечены спасатели, парамедики и полиция.

Ранее было распространено ошибочное сообщение о падении в колодец мальчика (при этом неверно было указано и место происшествия).

Израиль
