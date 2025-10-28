x
28 октября 2025
Израиль

В Иерусалиме начал работу 39-й Всемирный сионистский конгресс

время публикации: 28 октября 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 28 октября 2025 г., 23:41
В Иерусалиме начал работу 39-й Всемирный сионистский конгресс
Avshalom Sassoni/Flash90

В Иерусалиме начал работу 39-й Всемирный сионистский конгресс. В нем участвуют 1400 делегатов из 43 стран.

В программе работы конгресса – обсуждения стратегических вопросов и межобщинные дискуссии.

Днем ранее, 17 октября, на сайте Ynet была опубликована статья членов ассоциации AID, приуроченная к открытию форума. В этой статье авторы предупреждали о кризисе доверия к национальным институтам, таким как Всемирная сионистская организация, Еврейское агентство ("Сохнут"), Еврейский национальный фонд ("Керен Каемет ле-Исраэль", "Керен а-Ясод". В статье говорится, что эти структуры управляют "общественными активами еврейского народа, стоимость которых оценивается в 30 миллиардов долларов, а годовой бюджет этих организаций составляет 1,5 миллиарда долларов". Авторы считают, что из-за отсутствия прозрачности, профессионального контроля и политических назначений система деградирует, и без срочных реформ, к 2048 году (к столетию Израиля) может произойти управленческий коллапс. AID призывает к созданию независимого органа для аудита и управления, внедрению публичных финансовых отчетов и возвращению к практике профессиональных, а не партийных назначений.

