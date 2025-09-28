НФОП: генсек Ахмад Саадат в тяжелом состоянии в израильской тюрьме

Террористическая организация "Народный фронт освобождения Палестины" сообщила о тяжелом состоянии здоровья генсека этой группировки 72-летнего Ахмада Саадата, находящегося в тюрьме "Мегидо".

НФОП возлагает на Израиль ответственность за жизнь и здоровье Саадата.

Возможно, Саадат был переведен в больницу. Но, судя по заявлению НФОП, он остается на территории тюрьмы "Мегидо".

Биографическая справка

Ахмад Саадат Юсуф Абд ар-Расул родился в 1953 году в Аль-Бире (Рамалла). В 1967-1993 шесть раз подвергался арестам.

После 1994 года был причастен к нескольким терактам. В 1996-м он направил группу боевиков, расстрелявших израильский автомобиль: погибла женщина и ее сын, еще трое детей были ранены.

Доказана его причастность к другим терактам: взрыв заминированного автомобиля в религиозном иерусалимском квартале Меа Шеарим в феврале 2001-го; взрыв заминированного автомобиля около торгового центра в Ор Иегуде в апреле 2001-го; взрыв заминированного автомобиля в центре Иерусалима в мае 2001-го; взрывы в промзоне Атарот в июне 2001-го; взрывы двух заминированных автомобилей в Иегуде в июле 2001-го; попытка использовать для теракта "заминированные арбузы" в торговом центре "Малка" в Иерусалиме в июле 2001-го.

С августа 2001-го (после ликвидации лидера НФОП Абу Али Мустафы) возглавил НФОП.

17 октября 2001-го, когда в иерусалимской гостинице "Хайят" боевиками НФОП был убит Рехавам Зеэви, А.Саадат был генеральным секретарем НФОП, принимавшим все ключевые решения.

По требованию израильских властей он был арестован палестинскими силами безопасности и заключен в тюрьму. Находясь в тюрьме, 25 января 2006-го избран депутатом законодательного собрания ПА. Вел переговоры с ХАМАСом об участии НФОП в новом правительстве.

14 марта 2006-го британские и американские силы, охранявшие тюрьму в Иерихоне, где содержался Саадат, были отозваны. В тот же день израильские военные провели операцию, в результате которой Саадат и еще 200 террористов были задержаны и доставлены на израильскую территорию. В ходе операции были убиты двое палестинских охранников и 28 получили ранения.

28 декабря 2008-го года Ахмад Саадат был приговорен израильским военным судом к 30 годам лишения свободы.

В 2008-2011 годах террористическая организация ХАМАС пыталась вести переговоры об обмене Саадата вместе с другими заключенными на похищенного израильского военнослужащего Гилада Шалита. Однако в "список Шалита" Саадат так и не попал. Позже предпринимались новые попытки включить Саадата в списки при "обмене пленными" с Израилем.