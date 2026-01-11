x
Мир

Великобритания разрабатывает для Украины баллистические ракеты дальностью 500 км

время публикации: 11 января 2026 г., 22:18 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 23:08
Великобритания разрабатывает для Украины баллистические ракеты дальностью 500 км
AP Photo/Danylo Antoniuk

Министерство обороны Великобритании объявило тендер на создание баллистических ракет Nightfall для вооруженных сил Украины. По информации Daily Mail, стоимость контракта на разработку трех тестовых образцов – 9 миллионов фунтов стерлингов. Ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг, способны запускаться залпами и поражать цели на расстоянии 300 миль (около 480 км).

Министр обороны Джон Хили, находящийся с визитом в Киеве, заявил о намерении предоставить украинцам "передовое оружие". Это заявление было сделано после того, как Хили едва избежал ракетно-дронового удара в четверг, в результате которого погибли четыре человека.

Одновременно Лондон выделяет 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских военных к возможному развертыванию в Украине в случае прекращения огня.

Великобритания также начинает в этом месяце производство дронов-перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с российскими беспилотниками. Планируется выпускать тысячи таких дронов ежемесячно – их стоимость составляет лишь 10% от цены сбиваемых целей.

