Великобритания разрабатывает для Украины баллистические ракеты дальностью 500 км
Министерство обороны Великобритании объявило тендер на создание баллистических ракет Nightfall для вооруженных сил Украины. По информации Daily Mail, стоимость контракта на разработку трех тестовых образцов – 9 миллионов фунтов стерлингов. Ракеты будут оснащены боеголовками массой 200 кг, способны запускаться залпами и поражать цели на расстоянии 300 миль (около 480 км).
Министр обороны Джон Хили, находящийся с визитом в Киеве, заявил о намерении предоставить украинцам "передовое оружие". Это заявление было сделано после того, как Хили едва избежал ракетно-дронового удара в четверг, в результате которого погибли четыре человека.
Одновременно Лондон выделяет 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских военных к возможному развертыванию в Украине в случае прекращения огня.
Великобритания также начинает в этом месяце производство дронов-перехватчиков Octopus, предназначенных для борьбы с российскими беспилотниками. Планируется выпускать тысячи таких дронов ежемесячно – их стоимость составляет лишь 10% от цены сбиваемых целей.