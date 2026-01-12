x
12 января 2026
|
последняя новость: 00:29
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 января 2026
|
12 января 2026
|
последняя новость: 00:29
12 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Загадочное сообщение Белого дома вызвало волну спекуляций о возможной операции против Ирана

США
Иран
Соцсети
время публикации: 12 января 2026 г., 00:01 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 00:13
Загадочное сообщение Белого дома вызвало волну спекуляций о возможной операции против Ирана
соцсеть Х

В ночь на 12 января в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось короткое сообщение, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

"Мы хотим сказать три вещи... Боже, благослови наших солдат. Боже благослави Америку. И мы только начинаем", - говорится в сообщении, которое проиллюстрировано фотографией президента Дональда Трампа с надписью: "Делаем Америку снова великой".

Тысячи пользователей соцсети пытаются расшифровать смысл послания. Многие предполагают, что это намек на начало военной операции против Ирана, хотя официального подтверждения этой версии нет. Необычная формулировка и упоминание военнослужащих в сочетании с фразой "мы только начинаем" спровоцировали волну спекуляций о возможных действиях администрации Трампа.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 января 2026

Свыше 500 погибших и более 10 тысяч арестованных в ходе акций протеста в Иране
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 января 2026

Telegraph: Пентагон предупредил Трампа, что на подготовку к удару по Ирану нужно больше времени
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 января 2026

Экологическая катастрофа в Иране. Как водный кризис может привести к падению режима аятолл