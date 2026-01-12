Загадочное сообщение Белого дома вызвало волну спекуляций о возможной операции против Ирана

В ночь на 12 января в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось короткое сообщение, которое вызвало бурную реакцию пользователей.

"Мы хотим сказать три вещи... Боже, благослови наших солдат. Боже благослави Америку. И мы только начинаем", - говорится в сообщении, которое проиллюстрировано фотографией президента Дональда Трампа с надписью: "Делаем Америку снова великой".

Тысячи пользователей соцсети пытаются расшифровать смысл послания. Многие предполагают, что это намек на начало военной операции против Ирана, хотя официального подтверждения этой версии нет. Необычная формулировка и упоминание военнослужащих в сочетании с фразой "мы только начинаем" спровоцировали волну спекуляций о возможных действиях администрации Трампа.