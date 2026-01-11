Власти Ирана объявили о проведении по всей стране проправительственных демонстраций

Иранские провластные СМИ сообщают о проведении в понедельник, 12 января, массовых митингов и шествий по всей стране. Участники этих мероприятий осудят "беспорядки, устроенные "террористами".

По данным агентства Tasnim, центральная акция пройдет в 14:00 на площади Азади в Тегеране. Мероприятие описывается как "массовое народное собрание" с целью осуждения "участников беспорядков".

Подобные митинги и шествия будут проходить и в других городах Ирана. Так, в городе Арак, в провинции Маркази, объявлено о проведении марша в поддержку "Ирана и Исламской республики". В городе Ардебиль шествие в центре города начнется в 11:00.

Координационный совет по исламской пропаганде обратился к общественности с призывом принять участие в мероприятиях. Подчеркивается, что устроители рассчитывают на участие семей демонстрантов, погибших в результате последних беспорядков.

С призывом поддержать марши и проправительственные собрания также выступил Корпус стражей исламской революции (КСИР).