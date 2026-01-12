Трамп: США готовы к ударам по Ирану, Тегеран хочет вести переговоры

Президент США Дональд Трамп на борту самолета заявил журналистам, что, если Тегеран атакует американские военные и коммерческие объекты, США нанесут по Ирану удары "такой силы, какой они еще никогда не испытывали".

Отвечая на вопросы журналистов о возможной атаке Ирана и "красной линии", Трамп сказал, что Тегеран "похоже, начинает это делать", и добавил, что у него есть "очень мощные варианты действий".

Трамп говорил об "очень сильных вариантах", уточняя, что ситуацию рассматривают военные, а администрация анализирует возможные меры реагирования на фоне событий в Иране.

СМИ сообщают, что во вторник Трамп намерен обсудить дальнейшие шаги по Ирану с членами Совета национальной безопасности. В публикациях упоминаются варианты, которые рассматриваются в Вашингтоне, включая военные меры, кибероперации и дополнительные санкции.

В то же время, Трамп сообщил, что власти Ирана связались с американской администрацией, хотят вести переговоры. "Иран звонил для переговоров", – заявил Трамп журналистам, передает CNN. По его словам, звонок был в субботу. "Лидеры Ирана, они хотят вести переговоры... Я думаю, что они устали быть битыми США. Иран хочет вести с нами переговоры", – сказал Трамп.

В ночь на 12 января в официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х появилось короткое сообщение, которое вызвало бурную реакцию пользователей. "Мы хотим сказать три вещи... Боже, благослови наших солдат. Боже благослави Америку. И мы только начинаем", - говорится в сообщении, которое проиллюстрировано фотографией президента Дональда Трампа с надписью: "Делаем Америку снова великой". Многие предполагают, что это намек на начало военной операции против Ирана, хотя официального подтверждения этой версии нет. Необычная формулировка и упоминание военнослужащих в сочетании с фразой "мы только начинаем" спровоцировали волну спекуляций о возможных действиях администрации Трампа.

Накануне базирующееся в США "Правозащитное новостное агентство Ирана" (Human Rights Activists News Agency (HRANA) сообщает, что с начала антиправительственных выступлений в Иране были убиты 538 человек: 490 протестующих и 48 сотрудников служб безопасности.

Иранские власти арестовали более 10 тысяч участников акций протеста в разных населенных пунктах страны. В числе арестованных множество женщин и детей (по данным HRANA, арестованы не менее 169 несовершеннолетних.

Антиправительственные демонстрации, которые идут уже третью неделю, к настоящему моменту захватили все провинции Ирана (их в исламском государстве 31). По всей стране уже более 72 часов отключен интернет и телефонная связь: таким образом власти пытаются помешать координации демонстрантов.

Акции в поддержку иранского народа прошли во многих городах мира, включая Лондон, Париж, Берлин и другие.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу в ходе заседания кабинета министров поддержал антиправительственные демонстрации в Иране. "Народ Израиля и весь мир восхищаются огромной храбростью граждан Ирана, – заявил Нетаниягу, подчеркнув, что Израиль решительно осуждает акты массовой резни мирных граждан. По словам главы правительства, Израиль поддерживает борьбу иранского народа за свободу и надеется на скорое освобождение иранцев от тирании аятолл. "Когда этот день наступит, Израиль и Иран снова станут партнерами в построении будущего процветания и мира для обоих народов", – отметил премьер.

Посол США в Израиле Майк Хакаби заявил, что "если иранский народ решит положить конец более чем 46-летнему ненавистному и некомпетентному правлению, это может восстановить персидскую культуру образования, искусства, музыки и процветания, а также положить конец существованию ХАМАСа, "Хизбаллы" и хуситов".