Столкновения на конференции ЦАХАЛа в Бней-Браке, пострадали трое военнослужащих

Радикально настроенные представители ультраортодоксального движения попытались сорвать мероприятие, которое проводилось ЦАХАЛом в Бней-Браке для родителей военнослужащих бригады "Хашмонаим".

В результате столкновений трое военнослужащих получили легкие травмы.

Для наведения порядка потребовалось вмешательство полиции.

Лидер НДИ Авигдор Либерман, комментируя этот инцидент, в соцсети Х написал: "Любой, кто нападает на солдата ЦАХАЛа из идеологических побуждений, должен быть осужден на длительный срок, а в некоторых случаях - должен быть разрушен его дома. Так предписывает закон. Я призываю власти обеспечить соблюдение законов".