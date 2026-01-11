x
Израиль
Израиль

Столкновения на конференции ЦАХАЛа в Бней-Браке, пострадали трое военнослужащих

Призыв ультраортодоксов
время публикации: 11 января 2026 г., 23:41 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 23:41
Столкновения на конференции ЦАХАЛа в Бней-Браке, пострадали трое военнослужащих
Erik Marmor/Flash90

Радикально настроенные представители ультраортодоксального движения попытались сорвать мероприятие, которое проводилось ЦАХАЛом в Бней-Браке для родителей военнослужащих бригады "Хашмонаим".

В результате столкновений трое военнослужащих получили легкие травмы.

Для наведения порядка потребовалось вмешательство полиции.

Лидер НДИ Авигдор Либерман, комментируя этот инцидент, в соцсети Х написал: "Любой, кто нападает на солдата ЦАХАЛа из идеологических побуждений, должен быть осужден на длительный срок, а в некоторых случаях - должен быть разрушен его дома. Так предписывает закон. Я призываю власти обеспечить соблюдение законов".

