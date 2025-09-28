ДТП на окраине Иерусалима, тяжело травмирован мотоциклист

В ночь на 28 сентября на западной окраине Иерусалима, в районе перекрестка Ора, в результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 30 лет, ехавший на мотоцикле.

Пострадавший доставлен в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем". У него тяжелая черепно-мозговая травма, состояние нестабильное, передает служба "Маген Давид Адом".

Судя по имеющимся данным, другие транспортные средства не были причастны к аварии.