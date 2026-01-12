Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 12 января, температура понизится. Во второй половине дня начнутся дожди, которые постепенно распространятся с севера почти на всю территорию страны. Сильный ветер. Ночью дожди с грозами, шторм на побережье Средиземного моря. Ожидается снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот.

В Иерусалиме – 7-14 градусов, в Тель-Авиве – 11-19, в Хайфе – 13-19, в Эйлате – 12-23, в Беэр-Шеве – 7-18, на побережье Мертвого моря – 13-22, в Ашкелоне и Ашдоде – 10-19, в Ариэле – 9-15, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-19, на Голанских высотах – 8-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19-20 градусов, высота волн – 260-500 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 35 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 35 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 20 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 35 км/ч).

Во вторник-среду – дожди. В четверг – переменная облачность. В пятницу местами слабые дожди. В субботу-воскресенье – без осадков, солнечно.