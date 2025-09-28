x
28 сентября 2025
ЦАХАЛ: за сутки в Газе израильскими ВВС атакованы около 140 целей. Видео

время публикации: 28 сентября 2025 г., 10:04 | последнее обновление: 28 сентября 2025 г., 10:13
ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки в Газе израильскими ВВС были атакованы около 140 целей. Помимо прочего, ликвидированы пять боевиков, обстрелявших противотанковыми ракетами бойцов бригады "Голани". Операция "Колесницы Гидеона – 2" в городе Газа продолжается.

Силы 98-й дивизии действуют в районе города Газа, уничтожая совместно с ВВС объекты террористов, включая военную инфраструктуру.

Силы 162-й дивизии продолжают бои в районе города Газа. За последние 24 часа ими были уничтожены сооружения и базы боевиков.

Силы 143-й дивизии, действуя на юге сектора Газы, уничтожили террористов, наблюдательные пункты и военную инфраструктуру.

