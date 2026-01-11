После пяти матчей без побед Йоси Абукасис уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания), сообщает Ynet.

Ничья с аутсайдером (столичным "Апоэлем") переполнила чашу терпения руководства клуба.

В статье отмечается, что решающую роль сыграло поражение 0:4 от "Ирони" (Тверия).

В ближайшее время команду будет тренировать Бенни Лам. Руководства клуба ищет нового главного тренера.

В некоторых израильских СМИ сообщения об увольнении Йоси Абукасиса озаглавлены "Землетрясение в израильском футболе".