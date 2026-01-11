x
11 января 2026
|
последняя новость: 15:51
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 15:51
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Йоси Абукасис уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания)

Знаменитые спортсмены
Футбол
время публикации: 11 января 2026 г., 14:53 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 14:53
Йоси Абукасис уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания)
AP Photo/Daniel Cole

После пяти матчей без побед Йоси Абукасис уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания), сообщает Ynet.

Ничья с аутсайдером (столичным "Апоэлем") переполнила чашу терпения руководства клуба.

В статье отмечается, что решающую роль сыграло поражение 0:4 от "Ирони" (Тверия).

В ближайшее время команду будет тренировать Бенни Лам. Руководства клуба ищет нового главного тренера.

В некоторых израильских СМИ сообщения об увольнении Йоси Абукасиса озаглавлены "Землетрясение в израильском футболе".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Кубок Англии. Даниэль Перец победил в дебютном матче
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Футбол. Полузащитник молодежной сборной Израиля перешел в "Даллас"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

"Штутгарт" разгромил "Байер". Результаты матчей чемпионата Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Сборные Нигерии и Египта вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу