Йоси Абукасис уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания)
время публикации: 11 января 2026 г., 14:53 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 14:53
После пяти матчей без побед Йоси Абукасис уволен с поста главного тренера "Маккаби" (Нетания), сообщает Ynet.
Ничья с аутсайдером (столичным "Апоэлем") переполнила чашу терпения руководства клуба.
В статье отмечается, что решающую роль сыграло поражение 0:4 от "Ирони" (Тверия).
В ближайшее время команду будет тренировать Бенни Лам. Руководства клуба ищет нового главного тренера.
В некоторых израильских СМИ сообщения об увольнении Йоси Абукасиса озаглавлены "Землетрясение в израильском футболе".
