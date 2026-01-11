x
Израиль

Родственник снял со счета 89-летнего старика сотни тысяч шекелей и пытался продать его квартиру

Полиция
Расследование
Мошенничество
время публикации: 11 января 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 13:43
Родственник снял со счета 89-летнего старика сотни тысяч шекелей и пытался продать его квартиру
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники отдела по борьбе с мошенничеством иерусалимской полиции задержали 10 подозреваемых в причастности к планомерному обкрадыванию 89-летнего жителя города. По подозрению полиции, преступники, среди которых был родственник жертвы, "обрабатывали" пострадавшего длительное время, обчищая его банковский счет.

Им удалось снять сотни тысяч шекелей, а также они обманом заставили пострадавшего подписать доверенность на продажу его квартиры. Полиция сорвала сделку по продаже квартиры до ее завершения.

В течение нескольких недель отдел по борьбе с мошенничеством Иерусалимского округа вел скрытое расследование случаев систематического похищения имущества и денег пожилого человека. Во главе группы преступников стоял родственник пострадавшего, члены группы действовали по заранее продуманному плану.

В частности, подозреваемые оформляли чековые книжки, выдавая себя за потерпевшего, снимали с их помощью крупные суммы денег с его счета, а затем обналичивали эти чеки. Таким образом им удалось похитить сотни тысяч шекелей.

Подозреваемые планировали также завладеть недвижимостью пожилого человека: они обманом заставили его подписать доверенность на продажу квартиры и выставили ее на продажу. Им удалось получить значительный денежный аванс, и лишь вмешательство полиции сорвало сделку до ее завершения.

Следователи намерены обратиться в суд с просьбой о продлении ареста подозреваемых, вскоре будут предъявлены обвинения.

