7902 штрафа за парковку на месте для инвалидов выписали за 2024 год, лидирует Эйлат

время публикации: 11 января 2026 г., 14:36 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 14:36
7902 штрафа за парковку на месте для инвалидов выписали за 2024 год, лидирует Эйлат
Gili Yaari/Flash90

В 2024 году полицией были выписаны 7902 штрафа водителям, которые парковали свои транспортные средства на предназначенных для инвалидов парковочных местах: в среднем, 22 штрафа в день. Эти данные приводит организация "Ор Ярок", обработавшая предоставленные полицией отчеты.

Больше всего парковки для инвалидов незаконно занимали в Эйлате: этот город лидирует с 738 штрафами за 2024 год. Большинство нарушителей – жители других городов, приезжавшие в Эйлат на отдых. На втором месте с огромным отставанием от Эйлата – находится Бина, арабский местный совет в северном округе Израиля, где были выписаны 289 штрафов, на третьем – Тамра с 283 штрафами.

В Иерусалиме за парковку на предназначенных для инвалидов местах в 2024 году выписали 258 штрафов, в Акко – 237, в Араде – 234, в Нетании – 207, в Рахате – 204, в Йокнеам-Илите – 196, в Сахнине – 192. Размер штрафа за парковку на месте, предназначенном для человека с ограниченными возможностями, составляет 1000 шекелей.

