UNRWA увольняет около 600 сотрудников из Газы, покинувших территорию сектора

Агентство ООН по помощи палестинским беженцам UNRWA, испытывающее серьезные финансовые сложности, объявило о прекращении выплаты зарплат сотням сотрудников агентства из Газы, которые покинули территорию сектора. Как сообщает The Times of Israel, 571 сотрудник UNRWA получил сообщения об исключении из штата агентства и завершении финансовых отношений.

Представитель агентства сообщил о существенном сокращении спонсорской поддержки, что привело к беспрецедентному финансовому кризису: в 2025 году "выполнение мандата UNRWA" обошлось в 880 миллионов долларов, но агентство получило лишь 570 миллионов долларов пожертвований. В 2026 году агентство ожидает существенного дефицита.

Все уволенные сотрудники изначально работали в секторе Газы, но на раннем этапе войны (с 7 октября 2023 года) они покинули территорию сектора. ХАМАС осудил увольнения, назвав их "несправедливыми и нарушающими права работников".

Представитель UNRWA сообщил, что большинство из почти 600 покинувших сектор Газы работников не могли выполнять свои обязанности дистанционно, однако вплоть до марта 2025 года они получали ежемесячные зарплаты. После марта их отправили в неоплачиваемый отпуск.

В UNRWA напоминают, что эти люди не получали зарплаты 10 месяцев, и увольнение поможет им хотя бы получить выходные пособия. Представитель агентства подчеркнул, что в штате UNRWA по-прежнему работают около 12000 человек, которые находятся на палестинских территориях. Свыше 300 сотрудников агентства погибли с начала войны.

Израильские власти подчеркивают, что не менее 10% сотрудников UNRWA связаны с террористическими организациями, а учебные заведения, работающие под эгидой агентства, разжигают ненависть к Израилю и прославляют террор. На территории школ, больниц, складов и других учреждений UNRWA в Газе были обнаружены многочисленные склады оружия, штабы террористов и другие объекты военного назначения. Освобожденная заложница Эмили Дамари рассказывала, что ее удерживали в плену в школах и на других объектах UNRWA.

На территории Израиля деятельность UNRWA запрещена.