ЦАХАЛ предупреждает жителей деревни Кфар-Хатта о скорой атаке

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал срочное предупреждение для жителей населенного пункта Кфар-Хатта на юге Ливана о необходимости эвакуироваться.

"В ближайшее время Армия обороны Израиля вновь нанесет удар по военной структуре "Хизбаллы" на территории деревни, чтобы пресечь запрещенные попытки восстановления террористической активности там, – сказано в этом сообщении. – Мы настоятельно призываем жителей жилого комплекса, отмеченного на прилагаемой карте красным, а также жителей соседних зданий: вы находитесь рядом с комплексом, используемым "Хизбаллой". Ради вашей безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться и удалиться на расстояние не менее 300 метров. Оставаться в указанном районе опасно для жизни".