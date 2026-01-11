Нетаниягу на заседании правительства: "Народ Израиля восхищен храбростью граждан Ирана"

Глава правительства Биньямин Нетаниягу в ходе заседания кабинета министров заявил, что Израиль внимательно следит за происходящим в Иране, где растет масштаб антиправительственных протестов по всей стране.

"Народ Израиля и весь мир восхищаются огромной храбростью граждан Ирана, – заявил Нетаниягу, подчеркнув, что Израиль решительно осуждает акты массовой резни мирных граждан.

По словам главы правительства, Израиль поддерживает борьбу иранского народа за свободу и надеется на скорое освобождение иранцев от тирании аятолл. "Когда этот день наступит, Израиль и Иран снова станут партнерами в построении будущего процветания и мира для обоих народов", – отметил премьер.