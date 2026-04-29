ЦАХАЛ сообщил об уничтожении объектов "Хизбаллы" на юге Ливана. Видео

Во вторник, 28 апреля, Армия обороны Израиля нанесла удары по инфраструктуре террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах Южного Ливана к северу от передовой линии обороны.

Среди целей – заряженные и готовые к пуску пусковые установки, склады боеприпасов и военные объекты, которые боевики "Хизбаллы" использовали для реализации террористических схем против сил ЦАХАЛа и государства Израиль.

Кроме того, силы 146-й дивизии обнаружили троих боевиков "Хизбаллы", действовавших с целью осуществления обстрела наших войск. Сразу после обнаружения ВВС нанесли удар и ликвидировали террористов.

В ходе нескольких инцидентов "Хизбалла" запустила несколько ударных беспилотников, которые взорвались вблизи сил ЦАХАЛа, действующих в Южном Ливане к югу от передовой линии обороны.

В результате один военнослужащий ЦАХАЛа получил лёгкое ранение и был эвакуирован для прохождения лечения в больнице, его семья уведомлена.