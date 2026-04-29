последняя новость: 21:39
Нетаниягу и Трамп побеседовали по телефону

время публикации: 29 апреля 2026 г., 21:30 | последнее обновление: 29 апреля 2026 г., 21:44
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу побеседовал с президентом США Дональдом Трампом.

Разговор состоялся во время заседания узкого военно-политического кабинета министров.

Как сообщил израильский источник, разговор касался ситуации в Иране и в Ливане. По словам источника, Трамп заинтересован продолжать режим морской блокады Ирана, так как убежден, что это приведет к капитуляции иранского режима и к тому, что он примет требования США, касающиеся ядерной программы.

Ранее канцелярия премьер-министра опровергла публикации, согласно которым премьер-министр отправится в США для встречи с президентом Трампом. "Премьер-министр и президент США общаются по телефону на постоянной основе", – передали из пресс-службы премьер-министра.

