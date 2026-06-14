Пляжный волейбол. Израильтянки вышли в финал турнира в Хорватии
время публикации: 14 июня 2026 г., 22:33 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 22:33
В Бибинье, Хорватия проходит турнир по пляжному волейболу MEVZA Beach Volleyball Senior Championship.
Впервые в истории израильтянки вышли в финал турнира MEVZA.
Шира Даненберг и Даниэла Гонсалес в полуфинале победили чешский дуэт Тереза Новотны -ЯнаМрвичкова 21:14, 21:15.
В финале израильтянки сыграют с венгерками Киарой Хонти-Майорош и Адриаенн Поштош-Сабо.
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