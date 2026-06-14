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Пляжный волейбол. Израильтянки вышли в финал турнира в Хорватии

Спорт/важное
Пляжный волейбол
время публикации: 14 июня 2026 г., 22:33 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 22:33
Пляжный волейбол. Израильтянки вышли в финал турнира в Хорватии
AP Photo/James Elsby

В Бибинье, Хорватия проходит турнир по пляжному волейболу MEVZA Beach Volleyball Senior Championship.

Впервые в истории израильтянки вышли в финал турнира MEVZA.

Шира Даненберг и Даниэла Гонсалес в полуфинале победили чешский дуэт Тереза Новотны -ЯнаМрвичкова 21:14, 21:15.

В финале израильтянки сыграют с венгерками Киарой Хонти-Майорош и Адриаенн Поштош-Сабо.

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