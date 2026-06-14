В небе над Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолетов
время публикации: 14 июня 2026 г., 21:48 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 21:48
Утром 14 июня в небе над Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолетов. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.
По данным военной пожарной службы Рио-де-Жанейро, оба вертолета рухнули в западной части города, один из них – на территорию автосалона, где были припаркованы несколько электромобилей. После падения начался пожар.
Власти начали расследование причин столкновения.
Полиция сообщила, что в списке пассажиров, переданном авиационным властям, было имя американского певца и комика Оливера Три. При этом официально имена погибших пока не опубликованы.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 июня 2026