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Мир

В небе над Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолетов

Авиакатастрофа
Бразилия
время публикации: 14 июня 2026 г., 21:48 | последнее обновление: 14 июня 2026 г., 21:48
В небе над Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолетов
AP Photo/Bruna Prado

Утром 14 июня в небе над Рио-де-Жанейро произошло столкновение двух вертолетов. Все шесть человек, находившихся на борту, погибли.

По данным военной пожарной службы Рио-де-Жанейро, оба вертолета рухнули в западной части города, один из них – на территорию автосалона, где были припаркованы несколько электромобилей. После падения начался пожар.

Власти начали расследование причин столкновения.

Полиция сообщила, что в списке пассажиров, переданном авиационным властям, было имя американского певца и комика Оливера Три. При этом официально имена погибших пока не опубликованы.

Мир
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